Завершение ремонта плитки на Плотинке в Екатеринбурге перенесли на конец октября

Завершить укладку плитки в Историческом сквере Екатеринбурга планируют к концу октября. О переносе сроков сообщает канал "Екатеринбург. главное", который связывают с городской администрацией.

Ранее укладку плитки должны были завершить 15 октября, однако на сегодняшний день все еще ведутся работы. Причиной переноса стал Международный фестиваль молодежи, часть мероприятий которого проходила, в том числе, и на Плотинке.

Как передает 66.RU со ссылкой на мэрию, к началу фестиваля рабочие успели залить бетон только на одной половине сквера, а вторую часть временно прикрыли плиткой без него. Сейчас как раз занимаются второй половиной.