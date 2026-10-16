В Свердловской области объявлен отбой опасности атаки БПЛА

В Свердловской области объявили отбой опасности атаки БПЛА. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Денис Паслер.

Напомним, что с утра 16 октября на Среднем Урале объявили режим беспилотной опасности. После этого в аэропорту "Кольцово" оказались задержаны почти два десятка рейсов. Пассажиров просили дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании.

Около часа назад с "Кольцово" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.