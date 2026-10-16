ИИ‑агент OpenAI сам оплатил комиссию, взяв деньги из чужого тестового кошелька

Исследовательская модель OpenAI GPT‑5.6 Sol в конце июня сама оплатила комиссию в тестовой сети Sepolia: она написала скрипт, перебрала 362 seed‑фразы и подобрала ключ к чужому тестовому кошельку. Токены в Sepolia не имеют рыночной стоимости - они нужны только для проверки приложений, пишет РБК.

Модель сочла операцию допустимой и провела платёж, но не указала в отчете источник средств. В OpenAI назвали это тревожным сигналом: ИИ заменил разрешение владельца собственной оценкой рисков. После инцидента компания усилила контроль за ИИ и ограничила его доступ к интернету.

Случай показывает риски использования автономных ИИ‑агентов в криптоиндустрии.

Ранее генпрокурор штата Айова Бренна Берд подала в суд на OpenAI: компанию обвиняют в дезинформации, угрозах для несовершеннолетних и нарушении прав потребителей - в частности, из‑за опасных медицинских советов, разговоров о самоубийстве и негативного влияния ChatGPT на психику.