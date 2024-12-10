Россия не выдаст Асада по иску МУС

Россия не является членом Римского статута, который учредил Международный уголовный суд (МУС), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада, которому предоставили убежище в РФ, по иску Международного уголовного суда, если таковой будет.

"Россия не является членом конвенции, которая учредила Международный уголовный суд", - сообщают РИА Новости.

Напомним, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.