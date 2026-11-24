В Нягани суд взыскал с родителей юных поджигателей более миллиона рублей за сгоревший дачный дом

В Нягани суд обязал родителей двух несовершеннолетних поджигателей выплатить более 1 млн рублей за сгоревший дачный дом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда Нягани.

Как было установлено, 19 июня 2025 года дачный дом, принадлежавший истцу, полностью сгорел в результате поджога. Выяснилось, что пожар устроили несовершеннолетние дети. Владелец имущества обратился в суд с требованием взыскать с их законных представителей материальный ущерб — 1 067 274,36 рубля.

Суд удовлетворил иск и взыскал эту сумму с родителей.