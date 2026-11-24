В Забайкалье бывший замминистра ЖКХ получил срок за превышение полномочий

В Забайкалье наказан бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Иван Ларионов. Он получил срок за превышение полномочий.

С 2022 г. в Чите работает часть нацпроекта "Экология" – программа газификации частных домовладений. Одной из организаций, которая занималась этим процессом, было ООО "Энергогазинжениринг". Зная, что данная организация в 2023 г. не выполнила условия аналогичного соглашения, Ларионов, будучи и.о. министра, не стал расторгать контракт и не потребовал о ООО вернуть деньги в бюджет.

В феврале 2024 г. он незаконно заключил с этой же компанией новое соглашение о предоставлении субсидии в 840 млн руб. В итоге 103 млн руб. похищены представителем подрядчика, а условия соглашения полностью не выполнены. Ларионов получил семь лет колонии общего режима. Приговор не вступил в силу, сообщает прокуратура Забайкальского края.