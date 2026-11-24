Латвия тоже может закрыть границу с Россией

Правительство Латвии на следующей неделе рассмотрит вопрос возможного закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с Россией, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он подчеркнул необходимость комплексного подхода, учитывающего безопасность и перераспределение пассажиропотоков в Прибалтике, а также необходимость согласованной позиции соседних государств.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал идею закрытия границ, отметив, что правительству необходимо достичь единого понимания этого вопроса, то есть согласиться с этим.

На днях начальник госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс заявил, что пограничные пункты на границе с Россией скоро будут перегружены, так как после закрытия контрольных пунктов в Эстонии люди, которым нужно уехать или въехать в Россию, будут это делать через Латвию.

Напомним, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о решении полностью закрыть с 1 декабря пограничные пункты Нарва, Койдула и Лухамаа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытие Эстонией границы "очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии".