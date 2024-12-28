СВР: зарубежные спецслужбы готовят атаки на военные базы РФ в Сирии

Зарубежные спецслужбы планируют террористические атаки на военные базы РФ в Сирии. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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Согласно поступающим в СВР сведениям, уходящая администрация США и руководство Великобритании после свержения президента Сирии Башара Асада хотят не допустить стабилизации обстановки в этой стране. Однако планам Запада мешает военное присутствие России на Средиземноморском побережье Сирии.

"Британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии. Роль исполнителей отводится боевикам террористической группировки ИГИЛ*, освобожденным "новыми властями" из тюрем в последнее время. Кроме того, они получили, по сути, бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей сирийской армии", - говорится в заявлении СВР.

Отмечается, что для нападений на российские военные базы террористы уже получили ударные беспилотные летательные аппараты.

"В Лондоне и Вашингтоне рассчитывают, что подобные провокации побудят Россию к эвакуации своих военных из Сирии. Одновременно новые сирийские власти будут обвинены в неспособности контролировать радикалов", - добавили в Службе внешней разведки.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что не считает происходящее в Сирии поражением России.

* Запрещенная в России террористическая организация