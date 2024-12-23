Песков опроверг сообщения о запросе женой Асада "спецразрешения" для выезда из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы запросе супругой президента Сирии Башара Асада "спецразрешения" для выезда из России.

Представитель Кремля заявил, что это не соответствует действительности, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы желании жены Асада развестись с ним и уехать из России и о том, что самому Асаду якобы ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не общался с бежавшим в Россию Башаром Асадом, но планирует это сделать.

Напомним, Асад с членами своей семьи прибыл в Москву – Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута, МУС.