10 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Нетаньяху заявил, что Голанские высоты навсегда останутся под властью Израиля

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия", - сказал он в ходе пресс-конференции. "Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность", - приводит ТАСС слова Нетаньяху.

6 декабря Израиль укрепил военные позиции близ Голанских высот, а спустя два дня направил дополнительные силы в буферную зону. 8 декабря Нетаньяху заявил, что после смены власти в Сирии Израиль считает утратившим силу соглашение от 1974 года, в соответствии с которым в буферной зоне на Голанах могли размещаться только силы ООН.

Сирия направила обращение в Совет Безопасности ООН и к генсеку Организации Антониу Гутеррешу с призывом остановить "израильские нападения". Об этом заявил постоянный представитель САР при ООН Кусей ад-Дахак.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Суса на юго-западе Дамаска. Кроме того, удары были нанесены по исследовательскому центру, где, как предполагается, иранские ученые разрабатывали ракеты. Удары также были нанесены по главной авиабазе на севере города Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, где хранятся ракеты и снаряды, оставленные сирийскими войсками. Израильские военные атаковали склады боеприпасов на юге страны и в Дамаске из опасений, что оружие может попасть в руки повстанцам.

Теги: нетаньяху, голанские высоты, израиль, сирия


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