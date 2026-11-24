Ливия назвала действия Украины объявлением войны

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Украины, ответственной за взрыв в порту Бенгази, равносильны объявлению войны стране, так как киевский режим одобрил эти террористические акты. Триполи намерен обратиться в Международный суд и Совет Безопасности ООН для защиты суверенитета Ливии.

Согласно расследованию источников, связанных с Ливийской национальной армией, взрывы были вызваны украинскими морскими дронами, запущенными с базы на западе страны. Накануне правительство в восточной части Ливии сообщило об атаке на российские суда у ее берегов. А Зеленский заявил, что СБУ совместно с другими подразделениями якобы потопила российский корвет "Меркурий" и уничтожила находившийся вместе с ним боевой вертолет Ка-27.

"Эти действия равносильны объявлению войны Ливийскому государству. Мы направляем украинским властям четкое предупреждение и предостерегаем их от попыток превратить Ливию в арену для сведения счетов", — говорится в заявлении ливийских властей.

В Кремле "обратили внимание" на это признание Зеленского, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее МИД России заявил о попытках Украины создать "второй фронт" в Африке, включая Ливию. Назывались также Мали и Судан, где в рядах исламистских боевиков действуют украинские инструкторы.