Южная Корея объявила тревогу из-за российских самолетов в "опознавательной зоне" ПВО

Южная Корея утверждает, что подняла авиацию после появления российских военных самолетов в так называемой опознавательной зоне ПВО (KADIZ), установленной Сеулом в одностороннем порядке. Об этом сообщает агентство Yonhap.

При этом самолеты не нарушили воздушное пространство страны, заявил Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По утверждению Сеула, самолеты вошли в зону KADIZ в районе Японского моря рядом с островом Уллындо. В уезде Уллындо было объявлено предупреждение, власти рекомендовали жителям проследовать в подземные убежища. Примерно через пять минут тревогу отменили.

17 ноября Сеул также утверждал, что российские военные самолеты вошли в зону KADIZ, пишет ТАСС. В тот же день Минобороны Японии заявило о двух предположительно российских самолетах в воздушном пространстве страны.