11 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: SANA / Handout via Reuters

МИД РФ: экс-президент Сирии находится в безопасности

Экс-президент Сирии Башар Асад, которому было предоставлено убежище в России, находится в безопасности. Так сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет Life.
Дипломат дал комментарий для издания NBC News. Он отметил, что Москва действует так, как нужно в подобном экстраординарном случае.
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"Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности", — сказал Рябков.

Ранее мы сообщали, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут", - сказал он.

За несколько недель до эскалации конфликта с оппозицией Асад отказался от сделки с США. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на сирийского экс-дипломата Бассама Барабанди.

По его словам, американцы через ОАЭ предлагали бывшему сирийскому лидеру отказаться от предоставления Ирану своей территории для снабжения ливанской шиитской организации "Хезболлах". Взамен США обещали постепенное снятие санкций с Сирии.

Также сообщалось, что Россия не выдаст экс-президента по иску Международного уголовного суда, если таковой будет, т.к. не является членом Римского статута.

Напомним, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.

8 декабря вооружённая сирийская оппозиция в результате масштабного наступления заняла Дамаск. Президент Сирии ушёл в отставку и покинул страну.

Теги: асад, рябков, мид


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