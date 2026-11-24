СМИ: Пентагон по-прежнему задерживает поставки ракет Patriot на Украину

Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые США ранее согласились поставить Украине, до сих пор ожидают одобрения Пентагона на отправку, сообщает газета Financial Times.

По данным источников издания, поставка задерживается из-за министра обороны США Пита Хегсета. Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 и PAC-2, закупленных западными союзниками Киева, в том числе из европейских запасов.

В октябре Владимир Зеленский заявил, что Хегсет уже около месяца тормозит подписание документов, критически важных для поставки Украине ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS. При этом высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии для Business Insider заверил, что политика ведомства относительно передачи разведданных и поставок оружия не претерпела никаких изменений - программа PURL работает, как и раньше.