Три самолёта приземлились вместо Перми в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий

Три самолёта, направлявшихся в Пермь, были вынуждены приземлиться на запасном аэродроме в Екатеринбурге из-за плохой погоды. Информацию подтвердили Накануне.RU в справочной пермской воздушной гавани.

Речь идёт о рейсах UJ 651 из Шарм-эль-Шейха, ДР 6511 из Москвы и FV 6581 из Санкт-Петербурга.

В Перми и Пермском крае сегодня выпал снег. В Перми выпало до семи мм осадков, также отмечено значительное налипание мокрого снега на провода и деревья.