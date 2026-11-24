В Екатеринбурге неизвестные повредили стоявший в депо троллейбус

В Екатеринбурге неизвестные хулиганы повредили троллейбус. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, инцидент произошел 21 ноября на территории троллейбусного депо на улице Щорса в уральской столице. Неизвестные (предположительно, несовершеннолетние) повредили стоявший там троллейбус.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Умышленное повреждение чужого имущества". Сейчас выясняются все обстоятельства. Устанавливаются причастные к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге толпы школьников нападают на трамваи и мешают работе общественного транспорта. В октябре трое юных зацеперов заблокировали движение трамваев на улице Бакинских комиссаров.