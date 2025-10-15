СМИ: Президент Сирии потребует выдачи Асада на переговорах в Москве

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях. Об этом сообщают источники Reuters и Al Wakeel News.

В Сирии Асад заочно арестован по делу о подавлении протестов в 2011 году, напоминает РБК. Его обвиняют в умышленном убийстве, пытках со смертельным исходом, незаконном лишении свободы.

Пресс-служба Кремля сообщала, что встреча президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа состоится 15 октября. Стороны планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы отношений Москвы и Дамаска.

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 года– Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута МУС.