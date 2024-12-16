Асад впервые высказался о падении своего режима в Сирии

Экс-президент Сирии Башар Асад впервые высказался о произошедшем в его стране и о том, в каких обстоятельствах он был эвакуирован в Россию.

По словам Асада, в дни наступления на Дамаск он не планировал отставку и прошение убежища где-либо. Он оставался в столице Сирии до 8 декабря, а покинул её только вечером того же дня. Уже оказавшись на базе Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. Эвакуации предшествовали коллапс армии и паралич государственных институтов. Асад был вывезен из Хмеймима после соответствующего поручения России командованию базы, приводит РИА Новости заявление канцелярии политика.

Напомним, Асад с членами своей семьи прибыл в Москву – Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута, МУС.