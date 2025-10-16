Песков: Кремлю нечего сообщить по судьбе Асада

Кремлю нечего сообщить по судьбе бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах российского лидера Владимира Путина и его сирийского коллеги Ахмеда аш-Шараа.

"По Асаду здесь нам нечего сообщить, нам нечего сообщить в этом контексте", - цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля сообщил также, что на переговорах двух лидеров фигурировала тема российских военных баз в Сирии. Подробностей он не привел. Кроме того, Песков добавил, что речи о возможности визита Путина в Сирию на встрече не шло.

Ранее СМИ сообщали, что временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Москве официально потребует выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях. Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 года– Россия предоставила им убежище "из соображений гуманитарного характера".