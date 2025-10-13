Лавров опроверг слухи об отравлении Асада

Слухи об отравлении экс-президента Сирии Башара Асада не соответствуют действительности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает", - заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что Асад находится в Росси "по гуманитарным причинам", ему и его семье грозило "физическое уничтожение".

Ранее сирийские правозащитники сообщили, что Башар Асад, после падения режима нашедший убежище в Москве, стал жертвой покушения – его якобы хотели отравить. Политик был госпитализирован в больницу в российской столице. Сейчас Асад уже выписан, его состояние стабильное, сообщил Сирийский центр наблюдения за правами человека (SOHR) в соцсети X (заблокирована в РФ).

Асад с членами своей семьи прибыл в Москву в декабре 2024 года– Россия предоставила им убежище. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи Москвой Башара Асада по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет, заявил, что Россия не является членом Римского статута МУС.