Собянин: В сторону Московского региона летели 355 украинских БПЛА

В сторону Московского региона минувшей ночью летели 355 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В период с 23:00 23 ноября по 8:00 24 ноября в сторону Московского региона летели 355 БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 63 дрона уничтожены на подлете к Москве, уточнил Собянин.

По данным Минобороны РФ, всего над российскими регионами силы ПВО в течение ночи уничтожили 699 украинских беспилотников. БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.