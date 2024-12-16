МИД России: Аннексия Израилем Голанских высот недопустима

В МИД России считают, что аннексия Израилем Голанских высот недопустима. Мнение высказал замглавы министерства Сергей Рябков.

"Хотелось бы предостеречь определенные "горячие головы" в Западном Иерусалиме от упоения возможностями. И напомнить им, что аннексия Голанских высот категорически недопустима", - сказал ТАСС Рябков.

6 декабря Израиль укрепил военные позиции близ Голанских высот, а спустя два дня направил дополнительные силы в буферную зону. 8 декабря Нетаньяху заявил, что после смены власти в Сирии Израиль считает утратившим силу соглашение от 1974 г., в соответствии с которым в буферной зоне на Голанах могли размещаться только силы ООН.

Израиль намерен навсегда сохранить под своим контролем Голанские высоты, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия", - сказал он в ходе пресс-конференции. "Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность", - сказал политик.