NYT: Семья Башара Асада ведет роскошную жизнь в Москве

Экс-президент Сирии Башар Асад и его семья, сбежавшие после переворота в Россию, неплохо устроились в Москве: посещают роскошные рестораны и живут в люксовых локациях. При этом, как утверждает The New York Times, Асада продолжают охранять российские спецслужбы, они контролируют его передвижения.

По данным издания, один из сирийских эмигрантов однажды встретил Асада за ужином в ресторане Sixty на 62-м этаже башни "Федерация" в Москва-Сити, куда ходят "члены российской политической элиты и зарубежные знаменитости". Экс-президент был одним из VIP-гостей, передает РБК.

Утверждается, что после "переезда" семья Асада жила в отеле Four Seasons, где стоимость аренды апартаментов достигает $13 тыс. в неделю. Затем они переехали в двухэтажный пентхаус в башне "Федерация", а оттуда — в дом на Рублевке, сообщает NYT. Также в заведениях премиум-сегмента встречали младшего брата Асада Махера.

Ранее сообщалось, что, покидая страну, Асад успел вывезти $500 тыс. наличными и различные ценности.