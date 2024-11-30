SHOT: Долг Блиновской в 1,5 млрд рублей исчез из базы ФНС

Задолженность по налогам блогера Елены Блиновской в 1,5 млрд рублей исчезла из базы ФНС, сообщает SHOT.

Юрист "королевы марафонов" заявил Telegram-каналу, что у него пока нет понимания, как это произошло.

Ранее суд в Москве по заявлению блогерши признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Как заявил юрист из ее команды, "королева марафонов" может погасить задолженность по налогам до конца года, По его словам, для этого она намерена продать дом за 600 млн рублей.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Сообщалось, что он составляет 918 млн рублей, общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд рублей.