СМИ: Расследование дела Блиновского приостановлено из-за службы в зоне СВО

Расследование уголовного дела в отношении супруга блогера Елены Блиновской Алексея приостановлено из-за его нахождения в зоне СВО. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

"Расследование приостановлено в связи с его службой", — сказал он.

В июне сообщалось, что Алексея Блиновского объявили в федеральный розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн рублей до более чем 700 млн рублей. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн рублей налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает. Дело Блиновского выделено в отдельное производство.