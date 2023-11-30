Shot: Блиновская должна ФНС почти полтора миллиарда рублей

Налоговый долг блогерши Елены Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, ФНС выставила создательнице "Марафона желаний" долг в размере 1 402 202 042 рубля.

Отмечается, что Блиновская оплатила лишь 55 млн — 3% от новой суммы долга. Также Shot пишет, что по делу арестованы активы на 64 миллиарда рублей.

Напомним, изначально блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.

Ранее суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте. Кроме того, Пресненский райсуд Москвы арестовал 12 счетов, находящихся в различных банках, а также на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям. Кроме того, наложен арест на 54 расчетных счета.