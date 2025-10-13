Блиновская просит суд об отсрочке отбывания наказания

Блогер Елена Блиновская просит апелляционную инстанцию предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

По данным ТАСС, соответствующую апелляционную жалобу Московский городской суд рассмотрит сегодня.

В апелляции говорится, что Блиновская "полностью раскаялась в содеянном". Также отмечается, что дальнейшая ее изоляция от общества будет негативно сказываться на психологическом состоянии и воспитании ее четырех несовершеннолетних детей.

Ранее Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. В марте суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу. В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов". Оно расположено в трех регионах страны.

В июне 2024 года Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля прошлого года, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали. Однако в ноябре блогер отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед ФНС и банком ВТБ. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.