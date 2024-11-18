Суд просят остановить банкротство Блиновского

Арбитражный суд Ярославской области просят остановить процедуру банкротства Алексея Блиновского. Обоснованием такого ходатайства названа служба в зоне специальной военной операции.

Ходатайство подано адвокатом Блиновского. Оно находится на рассмотрении, приводит ТАСС слова судьи Виктории Беляковой.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении мужа "королевы марафонов" приостановлено из-за его службы в зоне СВО. В июне Блиновского объявили в федеральный розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.