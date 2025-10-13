Суд смягчил приговор Блиновской

Мосгорсуд снизил с 5 до 4,5 лет срок "королеве марафонов" Елене Блиновской. В предоставлении отсрочки наказания до того момента, как ее дочери исполнится 14 лет, суд отказал.

В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

ТАСС передает, что в ближайшее время Блиновская выйдет из СИЗО.

Ранее сообщалось, что Блиновская просит суд предоставить ей отсрочку от исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста. В апелляции говорится, что она "полностью раскаялась в содеянном".

Напомним, Блиновская признала свою вину в неуплате налогов и легализации средств. В марте суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу. В феврале суд принял решение арестовать имущество "королевы марафонов".