Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Королева марафонов" сама подала заявление о банкротстве в июне. Однако в ноябре блогер отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед ФНС и банком ВТБ. Тем не менее, суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.

В конце ноября SHOT сообщал, что задолженность Блиновской в 1,5 млрд рублей исчезла из базы ФНС. Юрист "королевы марафонов" заявил Telegram-каналу, что у него пока нет понимания, как это произошло.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.