Суд признал Блиновскую банкротом

Суд в Москве по заявлению блогерши Елены Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества.

Как заявил юрист из ее команды, "королева марафонов" может погасить задолженность по налогам до конца года, По его словам, для этого она намерена продать дом за 600 млн рублей, передает РИА Новости.

В августе в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Он составляет 918 млн руб., общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд руб.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей. В июне Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.