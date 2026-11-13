Главная проблема - отсутствие диалога. Администрация Екатеринбурга проводит прием граждан в Кировском районе

Сегодня администрация Екатеринбурга проводит масштабный прием граждан, где горожане могут поделиться с чиновниками как личными, так и бытовыми проблемами. Прием проходит в спортивной школе "Виктория" на Владимира Высоцкого, 14, а возглавляет его врио мэра Рустам Галямов. С екатеринбуржцами также приехали пообщаться заместители градоначальника и руководители органов городской администрации, которые благодаря своему профилю могут оперативно разъяснить обратившемуся ситуацию и помочь с решением проблемы.

"С сегодняшнего дня мы начинаем практику выездных встреч с жителями. Кировский район был выбран первым, на основании того, что было большее количество жалоб по этой территории. Когда мы уже обозначили дату, с 9 по 12 число более 100 жителей записались. Основные вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта, содержания территории, есть вопросы по транспортному обеспечению. Есть и другие вопросы, которые, я уверен, сегодня мы обсудим. Такие встречи мы проведем в каждом районе, и они будут регулярными. Диалог с жителями обязателен, нужно напрямую всегда встречаться, чтобы максимально быстро подключаться и снимать эти вопросы", – сказал Галямов.

Он также отметил, что потребность у людей в личном общении есть, потому администрация города планирует и дальше продолжать эту практику.

Записаться на прием можно было как по телефону, так и в электронном формате, направив обращение через личный кабинет на официальном портале Екатеринбурга или на платформу обратной связи. Но рассказать о своей проблеме сегодня есть возможность и без предварительной записи.

Встреча с горожанами продлится до 18.00, а потому екатеринбуржцы могут прийти по указанному адресу до 17.00 и встретиться с чиновниками и депутатами в рамках живой очереди.

Первой на прием лично к Рустаму Галямову попала Татьяна Юрьевна Светкина, проживающая на ул. Сыромолотова, 16. По ее словам, к их дому плотно прилегает муниципальная территория гимназии №45, которая находится в запущенном состоянии. Отсутствие освещения, старый корт и тротуары, заваленные мусором, который разлетается по дворам: все это уже давно беспокоит местных жителей.

"Школьники выходят и весь их мусор – пакеты, бутылки пластиковые – сбрасываются в одну маленькую урну, которая не убирается, а мусор разлетается по всей территории. Корт уже много лет не функционирует, дорога с другой стороны корта точно также завалена мусором, за лето вырастает трава выше человеческого роста – крапива, репейник. И освещения нет – темно. Мне сказали, что по корту у них уже есть проектная документация, а все остальное возьмут в работу и рассмотрят", – рассказала Татьяна Юрьевна.

Остро у горожан стоит вопрос и с управляющими компаниями – сразу несколько горожан пожаловались на отсутствие диалога с жильцами. Одной из них была Юлия Залаева, проживающая в пятиэтажном доме на Коминтерна, 16. По ее словам, УК "Фонд Радомир" ненадлежаще выполняет свои обязанности, так как после якобы некачественно проведенного капитального ремонта игнорируют жалобы жильцов, а оформленные заявки закрывают без какого-либо разрешения проблемы. Так, в начале октября у свердловчанки выявился подмес воды, из-за чего туалетный бачок наполняется горячей водой, а при включении холодной воды порядка пяти минут идет кипяток. Приглашенный от управляющей компании сантехник все списал на соседей по стояку, обходить их и выяснять причину проблемы отказался, назвал Юлию истеричкой, а после закрыл заявку как выполненную. После этого на двери в подъезд появилось объявление, где всем жильцам рекомендовано для решения проблемы заменить смесители.

"Это просто какой-то кошмар. Учитывая то, что стоимость услуг за содержание жилья поднялась еще больше, у меня двухкомнатная квартира 40 кв.м., за год получается я плачу примерно 15 тыс. рублей. В доме 60 квартир. Если я обязана выполнять свои обязанности по оплате, почему УК не хочет выполнять свои? У нас какая-то холодная война, но я не хочу ни с кем воевать. Я просто хочу жить нормально в своей квартире, за которую плачу ипотеку, но сталкиваюсь с высмеиванием заявок, с заявлением, что я сошла с ума. Как будто мне не чем заняться в своей жизни", – рассказала екатеринбурженка.

Юлия отметила, что до капитального ремонта проблем в доме никаких не было. Сейчас же кипяток – это не самое страшное, с чем ей приходится сталкиваться ежедневно.

Юлия попала на прием к замглавы мэра Владимиру Гейко. Там же она лицом к лицу встретилась и с главой своей управляющей компании. В проблеме обещали разобраться в ближайшее время. Сам же Гейко отметил, что руководство УК не всегда правильно реагирует на просьбы жителей, а потому сегодня их пригласили лично поприсутствовать на приеме граждан и выйти на диалог.

На приеме присутствовали и представители контрольно-надзорных органов. Они также пояснили, что часто горожане считают, что их проблемы игнорируют, хотя на деле их вопрос стопорится еще на моменте подачи заявки. Не все могут разобраться с технологиями, грамотно оформить запрос и отправить в нужную инстанцию. Для этого, в том числе, сегодня и проводится прием – чтобы люди рассказали о своей проблеме лично, по старинке и были точно уверены, что они услышаны.

Итоги встреч планируется подвести уже на следующей неделе, после чего будет решен вопрос, в каком районе провести следующий прием граждан.