Главная проблема - отсутствие диалога. Администрация Екатеринбурга проводит прием граждан в Кировском районе

13 Ноября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Главная проблема - отсутствие диалога. Администрация Екатеринбурга проводит прием граждан в Кировском районе

Сегодня администрация Екатеринбурга проводит масштабный прием граждан, где горожане могут поделиться с чиновниками как личными, так и бытовыми проблемами. Прием проходит в спортивной школе "Виктория" на Владимира Высоцкого, 14, а возглавляет его врио мэра Рустам Галямов. С екатеринбуржцами также приехали пообщаться заместители градоначальника и руководители органов городской администрации, которые благодаря своему профилю могут оперативно разъяснить обратившемуся ситуацию и помочь с решением проблемы.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

"С сегодняшнего дня мы начинаем практику выездных встреч с жителями. Кировский район был выбран первым, на основании того, что было большее количество жалоб по этой территории. Когда мы уже обозначили дату, с 9 по 12 число более 100 жителей записались. Основные вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта, содержания территории, есть вопросы по транспортному обеспечению. Есть и другие вопросы, которые, я уверен, сегодня мы обсудим. Такие встречи мы проведем в каждом районе, и они будут регулярными. Диалог с жителями обязателен, нужно напрямую всегда встречаться, чтобы максимально быстро подключаться и снимать эти вопросы", – сказал Галямов.

Рустам Галямов(2026)|Фото: Накануне.RU

Он также отметил, что потребность у людей в личном общении есть, потому администрация города планирует и дальше продолжать эту практику.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

Записаться на прием можно было как по телефону, так и в электронном формате, направив обращение через личный кабинет на официальном портале Екатеринбурга или на платформу обратной связи. Но рассказать о своей проблеме сегодня есть возможность и без предварительной записи.

Встреча с горожанами продлится до 18.00, а потому екатеринбуржцы могут прийти по указанному адресу до 17.00 и встретиться с чиновниками и депутатами в рамках живой очереди.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

Первой на прием лично к Рустаму Галямову попала Татьяна Юрьевна Светкина, проживающая на ул. Сыромолотова, 16. По ее словам, к их дому плотно прилегает муниципальная территория гимназии №45, которая находится в запущенном состоянии. Отсутствие освещения, старый корт и тротуары, заваленные мусором, который разлетается по дворам: все это уже давно беспокоит местных жителей.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

"Школьники выходят и весь их мусор – пакеты, бутылки пластиковые – сбрасываются в одну маленькую урну, которая не убирается, а мусор разлетается по всей территории. Корт уже много лет не функционирует, дорога с другой стороны корта точно также завалена мусором, за лето вырастает трава выше человеческого роста – крапива, репейник. И освещения нет – темно. Мне сказали, что по корту у них уже есть проектная документация, а все остальное возьмут в работу и рассмотрят", – рассказала Татьяна Юрьевна.

Остро у горожан стоит вопрос и с управляющими компаниями – сразу несколько горожан пожаловались на отсутствие диалога с жильцами. Одной из них была Юлия Залаева, проживающая в пятиэтажном доме на Коминтерна, 16. По ее словам, УК "Фонд Радомир" ненадлежаще выполняет свои обязанности, так как после якобы некачественно проведенного капитального ремонта игнорируют жалобы жильцов, а оформленные заявки закрывают без какого-либо разрешения проблемы. Так, в начале октября у свердловчанки выявился подмес воды, из-за чего туалетный бачок наполняется горячей водой, а при включении холодной воды порядка пяти минут идет кипяток. Приглашенный от управляющей компании сантехник все списал на соседей по стояку, обходить их и выяснять причину проблемы отказался, назвал Юлию истеричкой, а после закрыл заявку как выполненную. После этого на двери в подъезд появилось объявление, где всем жильцам рекомендовано для решения проблемы заменить смесители.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

"Это просто какой-то кошмар. Учитывая то, что стоимость услуг за содержание жилья поднялась еще больше, у меня двухкомнатная квартира 40 кв.м., за год получается я плачу примерно 15 тыс. рублей. В доме 60 квартир. Если я обязана выполнять свои обязанности по оплате, почему УК не хочет выполнять свои? У нас какая-то холодная война, но я не хочу ни с кем воевать. Я просто хочу жить нормально в своей квартире, за которую плачу ипотеку, но сталкиваюсь с высмеиванием заявок, с заявлением, что я сошла с ума. Как будто мне не чем заняться в своей жизни", – рассказала екатеринбурженка.

Юлия отметила, что до капитального ремонта проблем в доме никаких не было. Сейчас же кипяток – это не самое страшное, с чем ей приходится сталкиваться ежедневно.

Юлия попала на прием к замглавы мэра Владимиру Гейко. Там же она лицом к лицу встретилась и с главой своей управляющей компании. В проблеме обещали разобраться в ближайшее время. Сам же Гейко отметил, что руководство УК не всегда правильно реагирует на просьбы жителей, а потому сегодня их пригласили лично поприсутствовать на приеме граждан и выйти на диалог.

На приеме присутствовали и представители контрольно-надзорных органов. Они также пояснили, что часто горожане считают, что их проблемы игнорируют, хотя на деле их вопрос стопорится еще на моменте подачи заявки. Не все могут разобраться с технологиями, грамотно оформить запрос и отправить в нужную инстанцию. Для этого, в том числе, сегодня и проводится прием – чтобы люди рассказали о своей проблеме лично, по старинке и были точно уверены, что они услышаны.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

Итоги встреч планируется подвести уже на следующей неделе, после чего будет решен вопрос, в каком районе провести следующий прием граждан.

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

Приём граждан от администрации Екатеринбурга в спортивной школе "Виктория"(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Кировский район, администрация, прием граждан


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети