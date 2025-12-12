Baza: Блиновскую отправили в "блатной" отряд в колонии

Блогера Елену Блиновскую отправили в "блатной" отряд женской колонии во Владимирской области, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, "королеву марафонов" определили в десятый отряд, который считается у заключенных привилегированным. Там у арестанток якобы самая легкая работа.

Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.