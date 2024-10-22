Mash: Блиновский стал снайпером в зоне СВО

Муж блогера Елены Блиновской Алексей стал снайпером в зоне СВО, сообщает Mash.

Телеграм-канал пишет, что бизнесмен прошел полный курс и успел отработать в паре под Красногоровкой (ДНР). В ближайшее время он может снова отправиться в расположение одной из бригад ВС РФ, добавляет Mash.

На прошлой неделе сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении мужа "королевы марафонов" приостановлено из-за его службы в зоне СВО.

В июне Блиновского объявили в федеральный розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.