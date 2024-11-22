ФНС "прикрыла" ИП Блиновской

Федеральная налоговая служба ликвидировала индивидуальное предприятие (ИП) "королевы марафонов" Елены Блиновской.

Работа ИП прекращена 15 ноября, сообщает "Ъ".

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 г. при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. 1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов". Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

В августе 2024 г. в Арбитражном суде Москвы во время рассмотрения вопроса о банкротстве Блиновской выяснилось, что денег, вырученных от продажи ее имущества, хватит, чтобы закрыть долг по уголовному делу. Он составляет 918 млн руб., общая сумма долга с учетом штрафа и пени - около 1,2 млрд руб. В ноябре 2024 г. Блиновская признана банкротом.