Лучшие игроки в падел со всего мира встретятся в Екатеринбурге

С 3 по 5 декабря в Екатеринбурге пройдёт мастер-финал Международной лиги по паделу от RCC. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, на заключительном турнире подведут итоги четырёх этапов и определят победителя лиги в 2026 году.

На Падел-арене РМК соберутся звёзды этого сезона и лучшие игроки со всего мира. Ожидается, что в Екатеринбург приедут спортсмены из России, Казахстана, Испании, Аргентины, Бразилии, Германии, Парагвая, Уругвая, Камеруна и других стран. Количество участников останется традиционным: 24 пары – 48 спортсменов.

"Это будет апогей первого сезона нашей международной лиги. Призовой фонд будет увеличен, будут дополнительные призы, в том числе автомобили. Их получат победители декабрьского турнира, а также, возможно, два игрока, которые закончат год на первой строчке рейтинга. Но главное, мы покажем лучшее, что есть в паделе", - пообещал спортивный директор Международной лиги по паделу от RCC Тито Аллеманди.

Специальными гостями мастер-финала станут известные исполнители Mr. Credo и Тимати. Они выступят на церемонии открытия турнира 4 декабря на сцене Падел-арены РМК. Информацию о билетах организаторы опубликуют дополнительно.

Гостей арены также ждёт насыщенная развлекательная программа. В вестибюле организуют активности и розыгрыши эксклюзивного мерча и ценных подарков.