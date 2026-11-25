Лукашенко высказался о возможном выводе ядерного оружия из страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности вывода из Белоруссии российского ядерного оружия.

"В процессе переговоров всё возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить – это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение", - цитирует БелТА Лукашенко.

25 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

В середине июня 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила от РФ ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, тактическое ядерное оружие будет рассредоточено по территории страны и не будет храниться в одном месте.