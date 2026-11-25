Минфин предлагает ввести пошлину 15 % на деликатесы из недружественных стран

Минфин хочет ввести пошлину в размере 15 % на ввоз деликатесов из недружественных стран. Планируют запустить ее с 1 января 2027 года. Об этом журналистам рассказал статс‑секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Совета Федерации.

Сазанов подтвердил: предложения уже отправили в Минэкономразвития, теперь их будут рассматривать. Он процитировал свою позицию:

"Мы исходим из того, что с 1 января 2027 года должна заработать повышенная пошлина на деликатесы. Соответствующие предложения мы в Минэкономразвития направили, вопрос будет рассмотрен. Мы предложили 15 %".

Замглавы Минфина добавил, что при составлении списка деликатесов учли все предложения сенаторов и депутатов. Ранее Сазанов говорил, что проект документа скоро внесут в правительство, а новые ставки хотят ввести не позднее 2027 года.