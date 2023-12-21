Собирать подписи за выдвижение Путина в президенты начнут до конца 2023 года

Сбор подписей аз выдвижение в президенты Владимира Путина начнется до конца 2023 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в Народном фронте и "Единой России".

По данным издания, регионы уже получили правила сбора подписей. В памятке говорится, кто и у кого может собирать подписи, где запрещено это делать, как заполнять подписные листы и т.д.

Официально начинать сбор подписей можно после открытия счета кандидата, из средств на котором будут напечатаны подписные листы.

Поскольку Путин идет на выборы как самовыдвиженец, ему надо будет до 31 января собрать 300 тыс. подписей в разных регионах страны.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

В памятке рекомендуется на одного сборщика собрать 40 подписей, то есть потребуется около 7,5 тыс. сборщиков. Если собирать подписи во всех российских регионах, то это примерно 85 человек на один субъект (включая присоединенные территории).