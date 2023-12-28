Доверенными лицами Путина на выборах президента стали 346 человек

Центризбирком зарегистрировал список доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента России. В него вошли 346 человек. В их числе: певец Шаман, музыкант Юрий Башмет, актер Сергей Безруков, саксофонист Игорь Бутман, певица Лариса Долина и главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер.

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, до 31 января ему нужно собрать 300 тыс. подписей.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.