Песков: Оформление Путина кандидатом в президенты РФ будет выполнено "своим чередом"

Все необходимые процедуры для оформления президента России Владимира Путина в качестве кандидата на должность главы государства будут выполнены как положено и своим чередом.

Как сообщил телеканалу "Россия-24" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Центризбирком должен определять график, после чего можно говорить о сроках проведения предвыборной кампании Путина.

Пресс-секретарь президента РФ отметил что "определенные действия уже предпринимает инициативная группа, она планирует широкомасштабные мероприятия по выдвижению Путина как кандидата". "Очень важным этапом станет подготовка предвыборной программы президента", - указал Песков.

Ранее Кремль опубликовал диалог Владимира Путина с Героями России, в ходе которого президент объявил о желании остаться на своем посту еще на шесть лет. Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "по-другому нельзя".