Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина

XXI съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование было открытым.

Выступая на съезде, глава государства отметил, что масштаб исторических задач, стоящих перед Россией, требует объединения усилий всех патриотических сил. В интересах людей, благополучия миллионов российских семей необходимо: отстаивать суверенитет, свободу, безопасность, историю, культуру, ценности, традиции, укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал, работать на консолидацию общества.

Президент также подчеркнул, что конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, путей их решения – это залог динамичного развития страны. При этом все ответственные политические силы должны помнить, что является главным для России: судьба, интересы страны, счастье, надежды, мечты детей.

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.