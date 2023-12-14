14 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Центральная избирательная комиссия России

Песков заявил, что у Путина во время избирательной кампании будет больше поездок и общения с гражданами

Российский президент Владимир Путин, который примет участите в выборах главы государства, во время избирательной кампании будет больше ездить по регионам и общаться с людьми.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у него будет более интенсивный график. "Он будет более разбросанный по географии страны, более насыщенный по общению с людьми", - сказал пресс-секретарь телеканалу "Россия-24".

Отмечается, что так "традиционно бывает в ходе избирательной кампании". Этот раз не станет исключением.

Песков также заявил, что все необходимые процедуры для оформления президента России Владимира Путина в качестве кандидата на должность главы государства будут выполнены как положено и своим чередом.

Теги: Песков, Путин, выборы президента РФ


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