Песков заявил, что у Путина во время избирательной кампании будет больше поездок и общения с гражданами

Российский президент Владимир Путин, который примет участите в выборах главы государства, во время избирательной кампании будет больше ездить по регионам и общаться с людьми.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у него будет более интенсивный график. "Он будет более разбросанный по географии страны, более насыщенный по общению с людьми", - сказал пресс-секретарь телеканалу "Россия-24".

Отмечается, что так "традиционно бывает в ходе избирательной кампании". Этот раз не станет исключением.

Песков также заявил, что все необходимые процедуры для оформления президента России Владимира Путина в качестве кандидата на должность главы государства будут выполнены как положено и своим чередом.