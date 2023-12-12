В список доверенных лиц Путина на выборах впервые войдут военкоры

В состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента впервые попали военкоры, сообщает РБК.

По данным издания, в списке - Александр Коц из "Комсомольской правды", рассматриваются также кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (основатель проекта WarGonzo).

В целом список доверенных лиц Путина обновится примерно на 40% по сравнению с кампанией 2018 года, сообщили источники в Кремле. В него также могут войти кинорежиссер Никита Михалков, генеральный директор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев и певец Shaman.

Ранее Кремль опубликовал диалог Владимира Путина с Героями России, в ходе которого президент объявил о желании остаться на своем посту еще на шесть лет. Путин заявил, что пойдет на новый срок, потому что сегодня "по-другому нельзя".

Напомним, Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, но ЦИК объявил, что они будут трехдневными – 15,16 и 17 марта. Выдвигать кандидатуры можно до 1 января 2024 года.