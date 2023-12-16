16 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: пресс-служба президента РФ

Путин пойдет на выборы президента самовыдвиженцем – Миронов

Владимир Путин не будет выдвигаться кандидатом от какой-то определенной партии, а пойдет на выборы президента России самовыдвиженцем, поэтому будет собирать подписи, передает РИА Новости со ссылкой на главу партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова. По его словам, Путин заявит о намерении стать самовыдвиженцем на собрании оргкомитета-штаба своей команды. Миронов также заявил, что СРЗП будет вместе с "Народным фронтом" собирать подписи для Путина.

Ранее Миронов заявил, что его партия не будет никого выдвигать на выборах президента, а поддержит Путина.

О реакции "Единой России" на такие планы президента пока не известно.

Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта РФ.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года.

Теги: владимир путин, выборы президента, сергей миронов


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