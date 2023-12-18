Путин сдал документы на выборы президента России

Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию.

Там он сдал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность президента России в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.