18 Декабря 2023
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Политика Москва
Фото: kremlin.ru

Путин сдал документы на выборы президента России

Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию.

Там он сдал документы для выдвижения своей кандидатуры на должность президента России в порядке самовыдвижения, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин, ЦИК, подача документов, выборы президента России(2023)|Фото: kremlin.ru

Напомним, на прошлой неделе Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Теги: Владимир Путин, выборы, президент, ЦИК


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