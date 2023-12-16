Инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России

В зале "Зарядье" в Москве проходит собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты России. Ожидается, что на этом мероприятии будет объявлено, что Путин идет на выборы самовыдвиженцем, об этом в частности заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Правда, чуть раньше интригу сорвал сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, он заявил, что Путин будет самовыдвиженцем, а СРЗП будет помогать собирать подписи в его поддержку. Другой сопредседатель партии – писатель Захар Прилепин – ранее вошел в "Команду Путина" и сегодня присутствует на мероприятии в "Зарядье".

По словам Турчака, активное участие в президентской кампании примут 3,5 млн членов и сторонников "Единой России".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в съезде "Единой России" 17 декабря.