В поддержку самовыдвижения Путина собрано полмиллиона подписей

Стало известно, сколько подписей собрано в поддержку самовыдвижения президента Владимира Путина на новый срок.

По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Александры Суворовой, по всей стране собрано более 500 тыс. подписей, пишет "Интерфакс".

До конца января 2024 г. действующему главе государства необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей.

Ранее Путин объявил о своем участии в выборах президента. Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 г. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.