Россия, США и Китай могут договориться о контроле над использованием ИИ в ядерной сфере

Россия, Китай и США могут договориться о контроле над использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ядерных арсеналах.

Эта тема стала одной из главных при согласовании повестки встречи лидеров указанных стран на полях саммита в Шэньчжэне. Он состоится 18-19 ноября.

При этом конфликт на Украине и денуклеаризацию Корейского полуострова при согласовании повестки почти не обсуждали. Основное внимание уделили вопросам, по которым возможен консенсус, сообщает South China Morning Post (SCMP).