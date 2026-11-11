"Мегафон" и МТС предложили банкам решение по маркировке звонков

Два оператора "большой четвёрки" – "МегаФон" и МТС – предложили финансовым учреждениям пакетное решение вопроса о маркировке банковских звонков. По их версии, оно исключит прямую зависимость роста затрат от объёма звонков.

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В заявлении компаний отмечается, что более 85% всех звонков банков клиентам направлены на взыскание просроченных долгов по кредитам. Компании ссылаются на официальные данные, которые финансовые организации представили в ходе встреч с регуляторами. "МегаФон" и МТС заявили, что понимают опасения банков относительно того, что маркировка "коллекторские услуги" может снизить качество дозвона до должников и увеличить их расходы, пишет РБК.

16 сентября в Минцифры поступило коллективное обращение операторов "большой четверки" ("Вымпелком", "МегаФон", МТС, "Т2 Мобайл"). В нём они предупреждали, что с 15 октября планировали блокировать вызовы крупнейших российских банков (Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, "Ренессанс-кредит", Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк), так как они не заключили договоры на маркировку вызовов. Позже принято решение отложить введение этой меры.